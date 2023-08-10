أسعار الذهب اليوم في السعودية 10 أغسطس 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا محدودًا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تباين سعر الذهب العالمي وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 231.19 ريال (61.65 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 202.29 ريال (53.94 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 173.39 ريال (46.24 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,190 ريال (1,917 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 231,186 ريال ( 61,650 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وشهد سعر الذهب تباينًا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس، لكنه يحوم قرب أدنى مستوياته في شهر ، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي قد تحدد المسار الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، وفقا لوكالة رويترز.

وتقدم سعر الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1918 دولارًا للأوقية (الأونصة) ، لكنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى له، منذ العاشر من يوليو الذي سجله أمس.

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1950.80 دولار.