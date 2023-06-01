أسعار الذهب اليوم في السعودية 1 يونيو 2023.. ارتفاع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما استقر سعر الذهب العالمي وسط ترقب المتعاملين لمسار رفع الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 237.43 ريال (63.31 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 207.75 ريال (55.40 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 178.07 ريال (47.48 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,384 ريال (1,969 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 237,426 ريال ( 63,312 دولار).

سعر الذهب العالمى

واستقر سعر الذهب العالمى خلال تعاملات اليوم الخميس مدعوما بتراجع الدولار وظل حبيس نطاق ضيق في ظل تقييم المستثمرين للتوقعات المتعلقة بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) القادمة بخصوص أسعار الفائدة بعد تصويت حاسم على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1963.49 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1963.10 دولار.