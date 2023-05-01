أسعار الذهب اليوم في السعودية 1 مايو 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما انخفض سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 239.38 ريال (63.82 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 209.46 ريال (55.85 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 179.54 ريال (47.87 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,445 ريال (1,985 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 239,381 ريال ( 63,823 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين متأثرة بارتفاع الدولار، إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1989.10 دولار.