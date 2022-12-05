أسعار الذهب اليوم في الإمارت 5 ديسمبر 2022.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات اليوم الإثنين في الإمارات، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، فى الوقت الذى شهد فيه سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليستقر بعدما سجل أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 211.80 درهم (57.71 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 185.32 درهم (52.90 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 158.85 درهم (43.28 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,433 درهم ( 1,752 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 213,280 درهم ( 58,114 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليستقر بعدما سجل أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر في الوقت الذي تراجع فيه الدولار، بعد أن خفف عدد أكبر من المدن الصينية قيود مكافحة كوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 1799.26 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الخامس من يوليو عند 1809.91 دولار.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1812.10 دولار.