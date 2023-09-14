أسعار الذهب اليوم في الإمارت 14 سبتمبر 2023.. انخفاض المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في الإمارت، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق الإمارت، بينما انخفض سعر الذهب العالمي وسط توقعات بقرب وقف رفع الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارت، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارت 225.20 درهم (61.32 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارت 197.06 درهم (53.65 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارت 168.91 درهم (45.99 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارت 7,004 درهم (1,907 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارت 225,204 درهم ( 61,315 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتستقر قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع والتي لامستها في الجلسة الماضية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سيوقف رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1905.49 دولار للأوقية (الأونصة) لتحوم حول أدنى مستوياتها منذ 25 أغسطس والذي بلغته أمس عند 1905.10 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1926.70 دولار.