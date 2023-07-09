أسعار الذهب اليوم في الإمارات 9 يوليو 2023.. استقرار المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا فى ختام تعاملات أول أمس بعد بيانات التوظيف الأمريكية التى خالفت التوقعات، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 227.36 درهم (61.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 198.95 درهم (54.17 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 170.53 درهم (46.43 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,071 درهم (1,925 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 227,364 درهم ( 61,910 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس بعدما أثارت بيانات دون المتوقع للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة شكوكا حول آفاق رفع أسعار الفائدة مجددا واستمرار ذلك بعد يوليو، بحسب وكالة رويترز.