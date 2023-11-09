أسعار الذهب اليوم في الإمارات 9 نوفمبر 2023.. المعدن الأصفر يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تراجع سعر الذهب العالمى مع انكماش الطلب على أصول الملاذ الآمن ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 229.93 درهم (62.61 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 201.19 درهم (54.78 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 172.45 درهم (46.96 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,151 درهم (1,947 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 229,927 درهم (62,608 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى تراجعا اليوم الخميس ليقترب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مع تلاشي الطلب على الملاذات الآمنة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سعيا لمزيد من الدلائل بشأن الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1948.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 19 أكتوبر أمس الأربعاء.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1953.50 دولار.