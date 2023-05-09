أسعار الذهب اليوم في الإمارات 9 مايو 2023.. ارتفاع المعدن الثمين

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما تباين سعر الذهب العالمي مع مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 239.62 درهم (65.25 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 209.67 درهم (57.10 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 179.71 درهم (48.94 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,452 درهم (2,029 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 239,616 درهم ( 65,254 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتتحرك في نطاق ضيق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي يترقبها المستثمرون بحثا عن أدلة على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2023.41 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 2030.10 دولار.