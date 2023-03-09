أسعار الذهب اليوم في الإمارات 9 مارس 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع انخفاض الدولار وسط ترقب لمسار رفع الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 214.64 درهم (58.44 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 187.82 درهم (51.14 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 160.99 درهم (43.83 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,675 درهم (1,818 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 214,644 درهم (58,444 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع تراجع الدولار، لكن تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) المتشددة بخصوص رفع الفائدة حدت من مكاسب المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1815.58 دولار للأوقية‭ ‬(الأونصة)‭ ‬بعد بلوغ أدنى مستوى لها في أسبوع أمس الأربعاء.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1819.10 دولار للأوقية.