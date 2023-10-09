أسعار الذهب اليوم في الإمارات 9 أكتوبر 2023.. صعود كبير

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي صعود أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما ارتفع سعر الذهب العالمى مع زيادة التحوط جراء اضطرابات الشرق الأوسط، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 218.56 درهم (59.51 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 191.24 درهم (52.07 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 163.92 درهم (44.63 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,797 درهم (1,851 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 218,555 درهم ( 59,511 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين لتصعد بأكثر من 1% إذ أدى اندلاع الاشتباكات العنيفة بين القوات الإسرائيلية والمقاومين الفلسطينيين مطلع الأسبوع إلى زيادة خطر نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط ما حفز الإقبال على الاستثمار في الملاذات الآمنة مثل المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وقفزت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1853.79 دولار للأوقية (الأونصة) ، ليسجل أعلى مستوى في أسبوع.

وبالمثل قفزت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.2 % إلى 1867.80 دولار.