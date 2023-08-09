أسعار الذهب اليوم في الإمارات 9 أغسطس 2023.. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع ضعف الدولار وانخفاض عائد السندات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 227.71 درهم (62.00 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 199.25 درهم (54.25 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 170.78 درهم (46.50 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,082 درهم (1,928 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 227,707 درهم ( 62,003 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لتصعد من أدنى مستوياتها في شهر واحد التي سجلتها في الجلسة السابقة مع انخفاض الدولار وعوائد السندات قبل يوم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي قد تقدم مؤشرات عن مسار رفع أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1930.37 دولار للأوقية بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ العاشر من يوليو عند 1922 دولارا للأوقية أمس.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1964.50 دولار للأوقية.