أسعار الذهب اليوم في الإمارات 8 يونيو 2023 .. عيار 24 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وسط ترقب لمسار رفع الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 229.88 درهم (62.59 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 201.15 درهم (54.77 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 172.41 درهم (46.95 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,149 درهم (1,947 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 229,880 درهم ( 62,595 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم مدعومة بضعف الدولار، ولكن المعدن الأصفر حوم بالقرب من المستويات المتدنية التي سجلها في الجلسة السابقة فيما يترقب المستثمرون مؤشرات من مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بعدما رفع بنك كندا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عاما، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1946.47 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما تراجعت 1% في الجلسة السابقة.

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1961.00 دولار.