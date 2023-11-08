أسعار الذهب اليوم في الإمارات 8 نوفمبر 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تراجع سعر الذهب العالمى مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لخطاب باول ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 232.45 درهم (63.30 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 203.40 درهم (55.39 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 174.34 درهم (47.47 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,229 درهم (1,969 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 232,454 درهم (63,296 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية ، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن أسعار الفائدة من تعليقات رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، بعد رسائل متضاربة من مجموعة من صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

ونزلت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية 0.12% إلى 1967 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.03% إلى 1973 دولارا للأوقية.