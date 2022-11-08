أسعار الذهب اليوم في الإمارات 8 نوفمبر 2022.. تراجع المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في الإمارات، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية متأثرة بارتفاع طفيف للدولار، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكى. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 197.01 درهم ( 53.64 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 172.39 درهم ( 46.93 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 147.76 درهم (40.23 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,127 درهم ( 1,668 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 197,007 درهم ( 53,637 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع طفيف للدولار، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع، إذ يمكن أن تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع سعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1669.73 دولار للأوقية (الأونصة). وكانت الأسعار قد سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مدعومة بضعف الدولار.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1672.70 دولار.