أسعار الذهب اليوم في الإمارات 8 مايو 2023.. عيار 21 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما صعد سعر الذهب العالمي مع انخفاض الدولار وسط ترقب لبيانات أمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 238.91 درهم (65.06 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 209.05 درهم (56.93 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 179.19 درهم (48.80 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,430 درهم (2,023 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 238,912 درهم ( 65,061 دولارات).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الاثنين مع تراجع الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية رئيسية عن التضخم من المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى فيما يتعلق بالسياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % عند 2020.80 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 2029.30 دولار.