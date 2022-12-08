أسعار الذهب اليوم في الإمارات 8 ديسمبر 2022.. المعدن الأصفر يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم فى الإمارات، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، متماشيا مع تراجع سعر الذهب العالمي مع تعافي الدولار قليلا. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 210.67 درهم (57.35 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 184.34 درهم (50.18 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 158.01 درهم (43.01 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,552 درهم ( 1,784 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 210,671 درهم (57,350 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع تعافي الدولار قليلا، بينما ينتظر المشاركون في السوق مزيدا من التوجيه من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل بشأن رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1783.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعها أكثر من 1% أمس الأربعاء مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1795.10 دولار.