أسعار الذهب اليوم في الإمارات 8 أكتوبر 2023.. استقرار المعدن الثمين

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا ، لكنه سجل 0.9% خسارة أسبوعية مع نهاية تعاملات أول أمس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 216.58 درهم (58.97 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 189.51 درهم (51.60 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 162.44 درهم (44.23 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,736 درهم (1,834 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 216,583 درهم ( 58,974 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أول أمس ، مدعوم بانتعاش المعدن الأصفر بعد تكبده سلسلة من الخسائرعلى مدار تسعة أيام، على الرغم من أن بيانات الوظائف الأمريكية القوية أثارت المخاوف بشأن رفع جديد لأسعار الفائدة وأبقت الذهب على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي، بحسب وكالة رويترز.