أسعار الذهب اليوم في الإمارات 8 أغسطس 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لبانات التضخم الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 228.31 درهم (62.17 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 199.78 درهم (54.40 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 171.23 درهم (46.63 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,100 درهم (1,933 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 228,309 درهم ( 62,167 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى تراجعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استعادة الدولار لبعض قوته، فيما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع لتوضيح ما إذا كان هناك حاجة للمزيد من رفع أسعار الفائدة أم لا، وفقا لوكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى العقود الآجلة بنسبة 0.1% إلى 1968 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.17% إلى 1933 دولار للأوقية.