أسعار الذهب اليوم في الإمارات 8 أبريل 2023.. استقرار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى استقرار أسعار الذهب فى أسواق الإمارات بينما أغلق سعر الذهب العالمي منخفضا محققا مكاسب أسبوعية 2 % ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 237.20 درهم (64.59 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 207.55 درهم (56.51 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 177.90 درهم (48.44 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,377 درهم (2,009 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 237,196 درهم ( 64,585 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى نهاية تعاملات الأسبوع المنصرم قبل صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة ، لكن المعدن الأصفر اتجه للارتفاع الأسبوعي إذ أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة مخاوف من حدوث تباطؤ، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 2,009.07 دولار للأوقية ( الأونصة).

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو على انخفاض بنسبة 0.5 % عند 2026.40 دولار.