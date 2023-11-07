أسعار الذهب اليوم في الإمارات 7 نوفمبر 2023.. هبوط المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تراجع سعر الذهب العالمى مع مع ارتفاع الدولار وتباطؤ الطلب على الملاذ الآمن، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 232.25 درهم (63.24 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 203.23 درهم (55.34 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 174.19 درهم (47.43 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,223 درهم (1,967 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 232,253 درهم (63,241 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، ليهبط إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبًا مع ارتفاع الدولار وتباطؤ الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون تعليقات مسؤولي البنك المركزى الأمريكي، لمزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى التعاملات الفورية 0.46% إلى 1969 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.68% إلى 1975 دولار للأوقية.