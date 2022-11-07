أسعار الذهب اليوم في الإمارات 7 نوفمبر 2022.. تراجع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الإثنين في الإمارات، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع الذى سجلته في الجلسة السابقة، مع استعادة الدولار بعض قوته. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 197.99 درهم ( 53.90 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 173.24 درهم ( 47.17 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 148.49 درهم (40.43 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,157 درهم ( 1,676 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 197,988 درهم ( 53,904 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين ليهبط من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع الذى سجله في الجلسة السابقة، مع استعادة الدولار الأمريكي بعض مكاسبه، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزى العملات الأخرى، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4 % إلى 1672.99دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1676.30 دولار.

وارتفع سعر الذهب 3 % يوم الجمعة مع تراجع الدولار بنسبة 2 % تقريبا بعد أن أنعشت بيانات الوظائف الأمريكية الآمال في أن يكون مجلس الاحتياطي أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.