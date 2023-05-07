أسعار الذهب اليوم في الإمارات 7 مايو 2023.. المعدن النفيس يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما أغلق سعر الذهب العالمي منخفضًا، إلا أنه حقق مكاسب أسبوعية 1.3% فى ختام تعاملات أول أمس. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 238.37 درهم (64.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 208.58 درهم (56.79 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 178.78 درهم (48.68 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,413 درهم (2019 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 238,370 درهم ( 64,907 دولارات).

أسعار الذهب العالمية

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع، فى ختام تعاملات أول أمس ، بعد أن خفّفت بيانات الوظائف الأمريكية، التي جاءت أقوى من المتوقع، التنبؤات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، هبطت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1.7% إلى 2015.33 دولار للأوقية، لكنها ارتفعت بنسبة 1.3% للأسبوع، بعد أن قفزت إلى 2072.19 دولار، يوم الخميس.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة منخفضة 1.5% لتسجل 2024.80 دولار.