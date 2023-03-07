أسعار الذهب اليوم في الإمارات 7 مارس 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما شهد سعر الذهب العالمي تباينا وسط ترقب لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 218.21 درهم (59.41 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 190.94 درهم (51.98 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 163.66 درهم (44.56 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,786 درهم (1,848 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 218,213 درهم (59,408 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس وبيانات الوظائف الشهرية، وكلاهما قد يؤثر على مسار رفع الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 1847.77 دولار للأوقية ( الأونصة).

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1853.00 دولار.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة التى تستهدف كبح جماح ارتفاع الأسعار من طلب المستثمرين على المعدن الأصفر الذى لا يدر عائدا.