أسعار الذهب اليوم في الإمارات 7 سبتمبر 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما انخفض سعر الذهب العالمي لأدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 226.60 درهم (61.70 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 198.28 درهم (53.99 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 169.95 درهم (46.28 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,047 درهم (1,919 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 226,597 درهم ( 61,701 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى انخفاضا خلال تعاملات اليوم الخميس ليحوم قرب أدنى مستوى له في أسبوع بعد خسائر لخمس جلسات متتالية مع بقاء الدولار فوق أعلى مستوياته التي سجلها في منتصف مارس عقب بيانات أظهرت أن قطاع الخدمات الأمريكي ارتفع بشكل غير متوقع في أغسطس، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1918.14 دولار للأوقية (الأونصة) ويحوم قرب أدنى مستوى له منذ 29 أغسطس والذي بلغه في الجلسة السابقة.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1942.30 دولار.