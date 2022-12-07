أسعار الذهب اليوم في الإمارات 7 ديسمبر 2022.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الإمارات، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا طفيفا ليجرى تداوله ضمن نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 209.44 درهم (57.02 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 183.27 درهم (49.90 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 157.08 درهم (42.77 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,514 درهم ( 1,775 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 209,442 درهم (57,023 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا طفيفا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليجرى تداوله ضمن نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل لتقييم موقف السياسة النقدية للبنك، بحسب وكالة رويترز.

وتقدم سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1772 دولارا للأوقية (الأونصة).

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1783.90 دولار.