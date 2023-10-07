أسعار الذهب اليوم في الإمارات 7 أكتوبر 2023.. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا ، لكنه سجل 0.9% خسارة أسبوعية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 216.58 درهم (58.97 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 189.51 درهم (51.60 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 162.44 درهم (44.23 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,736 درهم (1,834 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 216,583 درهم ( 58,974 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أمس الجمعة، مدعوم بانتعاش المعدن الأصفر بعد تكبده سلسلة من الخسائرعلى مدار تسعة أيام، على الرغم من أن بيانات الوظائف الأمريكية القوية أثارت المخاوف بشأن رفع جديد لأسعار الفائدة وأبقت الذهب على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1831.09 دولار للأوقية (الأونصة) ، لكنه تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بانخفاض 0.9%.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند التسوية 0.7 % إلى 1845.20 دولار للأوقية.