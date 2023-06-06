أسعار الذهب اليوم في الإمارات 6 يونيو 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط آمال بتوقف البنك المركزي الأمريكي عن رفع الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 231.66 درهم (63.08 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 202.71 درهم (55.20 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 173.75 درهم (47.31 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,205 درهم (1,962 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 231,663 درهم ( 63,080 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء بعدما عززت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) عن تشديد سياسته النقدية هذا الشهر، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في السوق الفورية عند 1961.09 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1977.30 دولار.