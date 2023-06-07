أسعار الذهب اليوم في الإمارات 7 يونيو 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما استقر سعر الذهب العالمي وسط ترقب لتوجهات البنك المركزي الأمريكي المقبلة حول رفع الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 231.27 درهم (62.97 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 202.37 درهم (55.10 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 173.46 درهم (47.23 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,193 درهم (1,959 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 231,273 درهم ( 62,974 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب استقرارا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين الذين يغلب عليهم الحذر لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، لكن تراجع الدولار شكل دعما للمعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في السوق الفورية الذى استقر عند 1963.83 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب مسجلا 1980.20 دولار.