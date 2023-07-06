أسعار الذهب اليوم في الإمارات 6 يوليو 2023.. المعدن الأصفر يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تباين سعر الذهب العالمي مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 224.74 درهم (61.20 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 196.65 درهم (53.55 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 168.56 درهم (45.90 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,990 درهم (1,903 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 224,743 درهم ( 61,196 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس إذ يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بعد نشر محضر اجتماعه في يونيو الذي دعم توقعات رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1918.59 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1925.00 دولار.