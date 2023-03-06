أسعار الذهب اليوم في الإمارات 6 مارس 2023.. عيار 18 ينخفض

شهدت أسعار الذهب انخفاضا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما شهد سعر الذهب العالمي تباينا مع ارتفاع الدولار وسط مخاوف بشأن أسعار الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 219.02 درهم (59.63 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 191.65 درهم (52.18 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 164.27 درهم (44.73 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,812 درهم (1,855 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 219,023 درهم (59,633 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار مع صدور مجموعة جديدة من البيانات التي عززت المخاوف من أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ستواصل رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب 0.1% إلى 1853.19 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ 15 فبراير يوم الجمعة.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1859.60 دولار.