أسعار الذهب اليوم في الإمارات 6 ديسمبر 2023.. ارتفاع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع ضعف الدولار وترقب المستثمرين بيانات التوظيف الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 239.24 درهم (65.14 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 209.34 درهم (57.00 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 179.44 درهم (48.86 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,440 درهم (2,026 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 239,244 درهم (65,145 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار بينما عززت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع الرهانات على انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2023.39 دولار للأوقية (الأونصة).

كما ارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير 0.2 % إلى 2041 دولارا.