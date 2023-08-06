أسعار الذهب اليوم في الإمارات 6 أغسطس 2023.. عيار 18 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا فى نهاية تعاملات أول أمس إلا أنه تكبد خسارة أسبوعية 0.9%، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 229.51 درهم (62.50 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 200.83 درهم (54.68 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 172.14 درهم (46.87 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,138 درهم (1,944 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 229,514 درهم ( 62,495 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أول أمس بعد أن أدى تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أضعف قليلا من المتوقع إلى انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة مما سمح ببعض الانتعاش للمعدن الأصفر الذى اتجه نحو تسجيل أسوأ أسبوع في شهر ونصف الشهر، وفقا لوكالة رويترز.