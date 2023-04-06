أسعار الذهب اليوم في الإمارات 6 أبريل 2023.. عيار 18 ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار قبل بيانات التوظيف الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 238.36 درهم (64.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 208.57 درهم (56.79 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 178.78 درهم (48.68 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,413 درهم (2,019 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 238,364 درهم ( 64,907 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتهبط من أعلى مستوياتها في عام إذ استعاد الدولار بعض قوته بينما ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لتقييم استراتيجية السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2014.26 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغت أعلى سعر لها منذ مارس 2022 أمس الأربعاء.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.3 % إلى 2029.80 دولار.