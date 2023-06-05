أسعار الذهب اليوم في الإمارات 5 يونيو 2023.. تراجع المعدن الثمين

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تراجع سعر الذهب العالمي رغم رهانات وقف رفع الفائدة مع صعود الدولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 229.69 درهم (62.54 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 200.98 درهم (54.73 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 172.27 درهم (46.91 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,143 درهم (1,945 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 229,691 درهم ( 62,543 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية في تعاملات محدودة النطاق اليوم الإثنين مع ارتفاع الدولار مدعوما بتقرير قوي عن الوظائف بما فاق أثر احتمالات توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% مسجلا 1945.09 دولار للأوقية (الأونصة) وجرى تداوله في نطاق بلغ 7 دولارات.

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1959.80 دولار للأوقية.