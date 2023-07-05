أسعار الذهب اليوم في الإمارات 5 يوليو 2023.. المعدن النفيس يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما ارتفع سعر الذهب العالمي قبل صدور محضر اجتماع البنك المركزى الأمريكى اليوم ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 227.01 درهم (61.81 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 198.64 درهم (54.09 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 170.26 درهم (46.36 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,060 درهم (1,922 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 227,010 درهم ( 61,814 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بينما يترقب المستثمرون صدور محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم ، ناهيك عن تأثير الدولار القوي على أسعار المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

سجلت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1925.44 دولار (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2% إلى 1932.60 دولار.