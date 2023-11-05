أسعار الذهب اليوم في الإمارات 5 نوفمبر 2023.. المعدن الأصفر يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا مع نهاية تعاملات أول أمس ، لكنه تكبد 1% خسارة أسبوعية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 235.37 درهم (64.09 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 205.95 درهم (56.08 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 176.53 درهم (48.07 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,320 درهم (1,993 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 235,371 درهم (64,090 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أول أمس مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات ضعيفة للوظائف في الولايات المتحدة عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لن يرفع أسعار الفائدة مجددا، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1994.28 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في الجلسة السابقة عند 2003.69 دولار.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1999.2 دولار عند التسوية.