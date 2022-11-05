أسعار الذهب اليوم في الإمارات 5 نوفمبر 2022.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم السبت في الإمارات، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات فى الوقت الذى أغلقت فيه أسعار الذهب العالمية مرتفعة فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتصعد بأكثر من 2% مع انخفاض الدولار. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 198.85 درهم ( 54.14 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 174.00 درهم ( 47.37 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 149.14 درهم (40.60 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,184 درهم ( 1,684 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 198,852 درهم ( 54,138 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وأغلقت أسعار الذهب العالمية مرتفعة فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتصعد بأكثر من 2% مع تراجع الدولار على خلفية بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة في أكتوبر وأثارت التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى سيكون أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا، بحسب وكالة رويترز.

وفى ختام التعاملات، صعدت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 2.5 % إلى 1670.18 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 2.6 % إلى 1673.30 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الذهب 1.7% خلال الأسبوع، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل أكتوبر.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بالسلب على جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا.