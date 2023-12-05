أسعار الذهب اليوم في الإمارات 5 ديسمبر 2023.. المعدن الثمين يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 240.16 درهم (65.40 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 210.15 درهم (57.22 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 180.13 درهم (49.05 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,469 درهم (2,034 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 240,165 درهم (65,395 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية ، اليوم الثلاثاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما قلص المتعاملون رهاناتهم قليلاً على خفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الربع الأول من عام 2024، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى التعاملات الفورية 0.25% إلى 2034 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.47% إلى 2052 دولار للأوقية.