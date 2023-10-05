أسعار الذهب اليوم في الإمارات 5 أكتوبر 2023.. عيار 21 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع انخفاض عائد السندات الأمريكية والدولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 215.21 درهم (58.60 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 188.32 درهم (51.28 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 161.41 درهم (43.95 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,693 درهم (1,823 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 215,213 درهم ( 58,601 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الخميس ليتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات، وهي الأطول منذ عام 2016، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار عن المستويات المرتفعة التي سجلاها في الفترة الماضية، بحسب وكالة رويترز.

وتقدم سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1826.49 دولار للأوقية (الأونصة) ، في محاولة للتعافي من أضعف مستوى له منذ مارس الذي لامسه أول أمس.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1840.90 دولار.