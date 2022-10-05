أسعار الذهب اليوم في الإمارات 5 أكتوبر 2022.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في الإمارات بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتى هبوط أسعار الذهب فى أسواق الإمارات متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم مع استقرار الدولار ، لكن الذهب حلق فوق المستوى الرئيسي البالغ 1700 دولار للأونصة فى الوقت الذى امتنع فيه المستثمرون عن اتخاذ خطوات أكبر قبل صدور بيانات التوظيف الأمريكية. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى الإمارات طبقا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 201.63 درهم (54.89 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 176.43 درهم ( 48.03 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 151.22 درهم (41.17 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,271 درهم ( 1,707 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 201,629 درهم ( 54,894 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع استقرار الدولار ، لكن المعدن الأصفر حلق فوق المستوى الرئيسي البالغ 1700 دولار للأونصة فى الوقت الذى امتنع فيه المستثمرون عن اتخاذ خطوات أكبر قبل بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر على مسار تشديد السياسة الفيدرالية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1722.49 دولارًا للأوقية. وفقد الذهب بعض مكاسبه بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوي منذ 13 سبتمبر عند 1729.39 دولار أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1728.10 دولار.

واستقر مؤشر الدولار إلى حد ما بعد أن سجل أكبر انخفاض له منذ مارس 2020.

وقال مات سيمبسون ، المحلل في سيتى إندكس إن الذهب قد يصعد فوق مستوى المقاومة الرئيسي البالغ 1735 دولارًا في حالة ضعف بيانات التوظيف الأمريكية ، مضيفًا أن الأسواق حساسة للغاية لبيانات التوظيف في الوقت الحالي.