أسعار الذهب اليوم في الإمارات 4 يونيو 2023.. استقرار المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمي على تباين محققًا مكاسب أسبوعية 0.2% فى ختام تعاملات أول أمس. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 230.09 درهم (62.65 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 201.34 درهم (54.82 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 172.57 درهم (46.99 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,156 درهم (1.949 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 230,092 درهم ( 62.653 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تباين، فى ختام تعاملات أول أمس، إذ أدّت بيانات الوظائف الأمريكية الأكثر ارتفاعًا من المتوقع، إلى رفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن المعدن النفيس اتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية حيث أبقت أرقام البطالة المرتفعة الآمال على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.