أسعار الذهب اليوم في الإمارات 4 يوليو 2023.. المعدن النفيس يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما استقر سعر الذهب العالمي وسط ترقب لمحضر اجتماع البنك المركزى الأمريكى غدا الأربعاء، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 227.78 درهم (62.02 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 199.31 درهم (54.27 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 170.84 درهم (46.52 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,084 درهم (1,929 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 227,778 درهم ( 62,023 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى استقرارا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط تداول ضعيف بسبب عطلة الولايات المتحدة بينما ينتظر المتعاملون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يونيو، يوم الأربعاء، للحصول على مزيد من الأدلة حول مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل، بحسب وكالة رويترز.

وسجل سعر الذهب فى المعاملات الفورية 1921.39 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1929.10 دولار.