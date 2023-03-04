أسعار الذهب اليوم في الإمارات 4 مارس 2023.. عيار 21 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي صعود أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا محققا مكاسب أسبوعية 2.2%، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 219.38 درهم (59.73 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 191.96 درهم (52.26 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 164.54 درهم (44.80 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,823 درهم (1,858 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 219,382 درهم (59,727 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتصعد إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين مسجلة أول ارتفاع أسبوعي لها في خمسة أسابيع، إذ تسبب تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية فى الشعور بالارتياح بين المستثمرين بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، صعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1850 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ منذ 15 فبراير.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة على ارتفاع بنسبة 0.8% إلى 1854.60 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 2.2% خلال الأسبوع.