أسعار الذهب اليوم في الإمارات 4 ديسمبر 2023.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمى لمستوى تاريخى وسط توقعات بتخفيض الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 245.15 درهم (66.75 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 214.51 درهم (58.41 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 183.86 درهم (50.07 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,624 درهم (2,076 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 245,148 درهم (66,752 دولار).

سعر الذهب عالميا

قفزت أسعار الذهب العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الاثنين لتتجاوز مستوى 2100 دولار للأونصة إذ عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول ثقة المتداولين في أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.8 % إلى 2087.69 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة، صعد الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2111.39 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة نحو 1% إلى 2107.50 دولار.