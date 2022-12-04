أسعار الذهب اليوم في الإمارات 4 ديسمبر 2022.. عيار21 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأحد في الإمارات، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى ختام تعاملات أول أمس لتتراجع بأكثر من 1% بعد بيانات قوية للوظائف الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 212.63 درهم (57.89 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 186.06 درهم (50.66 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 159.48 درهم (43.42 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,613 درهم ( 1,800 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 212,634 درهم ( 57,891 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وأغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى ختام تعاملات أول أمس لتتراجع بأكثر من 1% بعد بيانات قوية للوظائف الأمريكية أثارت مخاوف من أن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بسياسة التشديد النقدي، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1783.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس عند 1804.46 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1797.40 دولار للأوقية.

وفى نهاية التعاملات، اتجهت أسعار الذهب لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني، وارتفعت 1.6 % خلال الأسبوع المنصرم.