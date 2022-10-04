أسعار الذهب اليوم في الإمارات 4 أكتوبر 2022..عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في الإمارات، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. يأتى ارتفاع أسعار الذهب فى أسواق الإمارات متماشيًا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم مع انخفاض الدولار، وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 201.58 درهم (54.88 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 176.39 درهم ( 48.02 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 151.19 درهم (41.16 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6.269 درهم (1.707 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 201.580 درهم (54.881 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتصعد لأعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع، محفزة جميع المعادن النفيسة على تحقيق مكاسب، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مجددًا بعد تسجيل أعلى مستوياتها منذ أعوام، مما أعاد الجاذبية للمعدن النفيس الذي لا يحقق عائدًا، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 2.5% إلى 1707.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر عند 1710.39 دولار.

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1717.60 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.5%، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.