أسعار الذهب اليوم في الإمارات 4 أبريل 2023.. استقرار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع تقييم المستثمرين لخفض إنتاج أوبك وبعد البيانات الأمريكية الأخيرة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 234.24 درهم (63.78 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 204.97 درهم (55.81 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 175.68 درهم (47.84 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,285 درهم (1,984 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 234,241 درهم ( 63,781 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية تراجعا اليوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين للمسار المتوقع للسياسة النقدية بالولايات المتحدة بعدما أظهرت بيانات تراجع نشاط الصناعات التحويلية هناك، ووسط مخاطر تضخمية أثارتها تخفيضات الإنتاج من مجموعة أوبك الموسعة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1978.10 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1997.30 دولار.