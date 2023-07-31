أسعار الذهب اليوم في الإمارات 31 يوليو 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما انخفض سعر الذهب العالمي لكنه فى طريقه لتحقيق مكاسب شهرية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 230.90 درهم (62.86 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 202.04 درهم (55.01 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 173.18 درهم (47.15 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,181 درهم (1,955 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 230,903 درهم ( 62,865 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهد سعر الذهب العالمى تراجعا خلال تعاملات اليوم الاثنين إلا أن المعدن النفيس يتجه إلى تحقيق أكبر مكاسب له في أربعة أشهر مع تزايد التوقعات بأن البنوك المركزية العالمية الرئيسية ربما تقترب من إنهاء دورات تشديد السياسة النقدية الحالية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1954.79 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1953.80 دولار للأوقية.