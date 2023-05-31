أسعار الذهب اليوم في الإمارات 31 مايو 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما استقر سعر الذهب العالمي، كما تكبد المعدن الأصفر 1.5% خسارة شهرية.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 231.44 درهم (63.02 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 202.51 درهم (55.14 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 173.58 درهم (47.27 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,198 درهم (1,960 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 231,438 درهم ( 63,019 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب استقرارا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء فى الوقت الذى يتجه فيه المعدن الأصفر إلى إنهاء شهر مايو على تراجع إذ دعم التقدم في خطوات إبرام اتفاق سقف الدين الأمريكي والتوقعات بأن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة موقف الدولار وقلل من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1959.64 دولار للأوقية (الأونصة).

ولم تشهد أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية تغيرا يذكر لتستقر عند 1959.30 دولار.

وهبطت أسعار الذهب العالمية 1.5% حتى الآن هذا الشهر.