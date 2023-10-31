أسعار الذهب اليوم في الإمارات 31 أكتوبر 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تراجع سعر الذهب العالمى لكنه يقترب من تحقيق أرباح شهرية 8%، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 235.98 درهم (64.25 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 206.49 درهم (56.22 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 176.99 درهم (48.19 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,339 درهم (1,998 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 235,979 درهم (64,254 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى تراجعا اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماعات لبنوك مركزية هذا الأسبوع يمكن أن تقدم رؤى بشأن الاقتصاد العالمي وآفاق السياسة النقدية، لكن المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام تقريبا في ظل الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية ، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1994.15 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 2003.60 دولار.